Influencerkou se stala omylem díky Aleně Šeredové. Bývalá modelka řekla, jak nakládá s hatery

Pavla Vrbová je influencerkou vlastně náhodou. Super.cz

„Před asi deseti lety mě do toho nahnala Alča (její nejlepší kamarádka Alena Šeredová (43), pozn. red.). Abych si založila profil a měly jsme o sobě přehled, co děláme. Pak se z toho v mém případě vyvinulo to, co se vyvinulo,“ popisala Super.cz start na sociálních sítích Vrbová, která si zakládá na tom být maximálně autentická.

„Moji sledující vědí, že tam najdou přesně to, co mám ráda, co opravdu nosím, co používám. Není to u mě jako na arabském trhu.“

Na Instagramu modelka odhaluje i soukromí. Má ale své hranice, co si nechává pro sebe? „Jsou myslím i větší ryby. Já se za ně nepovažuju. Je to spíš o tom, že poodkryju to, co ostatní lidi zajímá. U mě to není ani o těch překvapivých věcech, jako spíš o těch praktických,“ říká.

Vrbová kupodivu nemusí ani příliš často blokovat různé hatery. „Vzhledem k tomu, že se mi tam vytvořila zajímavá skupina fajn ženských, tak nevhodně komentující lidi většinou nemažu. Obvykle za mě odpoví nějaká moje strážkyně, která toho narušitele velmi rychle sejme. Pokud to neudělá, tak se snažím odpovědět tak, aby pochopil, že ho tam nechci,“ dodala. ■