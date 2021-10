Felix Slováček skončil v nemocnici. Okamžitou pomoc mu zajistila exmilenka

Felix Slováček Michaela Feuereislová

Saxofonista Felix Slováček (78) byl odvezen do písecké nemocnice poté, co se mu údajně přitížilo.

Co se mu stalo, nám prozradila jeho bývalá přítelkyně Lucie Gelemová (38). „V pátek jsme jeli s Felixem na Šumavu. Po cestě se mu udělalo nevolno, bylo mu špatně od žaludku a motala se mu hlava. Původně jsem s ním chtěla jet do nemocnice, ale nakonec jsem raději zavolala sanitku. Ta ho odvezla do písecké nemocnice, kde je na pozorování,“ sdělila Super.cz Lucie.

„Je to starší člověk, a tak jsme nechtěli nic podcenit. V nemocnici mu udělali CT a další vyšetření. Další testy budou dělat v pondělí, takže nevíme přesně, co se stalo. Felix se ale cítí dobře. Dnes už i vtipkoval,“ dodala Lucie, která je velmi blízkou přítelkyní Felixe i po jejich rozchodu.

Do nemocnice se za ním v neděli chystá i jeho manželka Dáda Patrasová (65), která uvedla pro server TN.cz, že se mohlo jednat i o slabou mozkovou mrtvici. ■