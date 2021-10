Megan Fox jako blondýnka? Takhle vypadají dcery ďábla, napsala k sexy snímku

Megan Fox Profimedia.cz

Typická černovláska si totiž přidala na sociální síť selfíčko, kde má extrémně světlé vlasy. Zda je o paruku, nebo si nechala své vlasy odbarvit, to už kráska nesdělila. Napsala jen stručný komentář: „Takhle vypadají dcery ďábla.“

V příspěvku poté označila svého kadeřníka Milese Jeffriese a vizážistku Clarissu Lunu a naznačila chystaný filmový projekt Johnny And Clyde, který by měl být hotov na jaře 2022. Příběh snímku vypráví o dvou sériových vrazích, kteří jsou do sebe zamilovaní a mají za cíl okrást prosperující kasino provozované zločineckou Alanou, kterou hraje právě Megan Fox.

Jak se vám Megan ve filmovém účesu líbí? ■