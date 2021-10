Není prý ostuda vypadat jako pornoherec: Sexy fešák s neuvěřitelně vymakaným tělem si nechal narůst obří knírek

Roman Hajabáč Super.cz

Roman Hajabáč je v 45 letech doslova důchodce mezi sportovci a reprezentanty Men's physique. Přesto vybojoval na letošním Diamond cupu bronzovou medaili. "Už jsem pět let veterán a nelepší se to. Třetí místo na můj věk je dobrý. V mé kategorii jsem byl nejstarší. A bude se to jenom horšit," řekl Super.cz s úsměvem.

Svůj věk považuje za malou výhodu. Má více času na přípravu než kluci, kteří k tomu ještě chodí do práce. "Jsem důchodce, jsem ve výhodě, co se týče přípravy. Mám na to čas," vysvětluje.

Hajabáč se na závodech objevil s novou image. Překvapil knírkem. "Není ostuda v dnešní době vypadat jako pornoherec," směje se. "Chtěl jsem na závodech Arnold classic vystoupit z davu, aby si mě v zahraničí všimli. A povedlo se, funguje to. Sice si myslí, že jsem blázen, ale ví, že jsem to já, a to je důležité," dodal. ■