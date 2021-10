Už zase má odvahu ukazovat se v bikinách! Dara Rolins utekla za teplem a takhle se vyhřívá na sluníčku

Dara Rolins Foto: archiv D. Rolins

Slunce, slanou vodu a horký písek potřebuje Dara Rolins (48) k životu jako vzduch k dýchání. Popová diva se nechtěla smířit s tím, že léto v Česku skončilo a vyrazila do teplých krajin.

Zpěvaččinou jistotou jsou Spojené arabské emiráty, konkrétně zamířila do Abú Dhabí. „Občas musím z toho koloběhu vypadnout a mít vítr ve vlasech, nebo písek a mořskou sůl,“ komentovala Dara jednu z fotek zveřejněných na Instagramu.

Během posledního rozhovoru pro Super.cz zpěvačka snad až zbytečně sebekriticky uvedla, že její postava dostala během koronavirové pandemie a průběhu léčby pochroumaného kotníku zabrat. „Bříško ještě chvíli ukazovat nebudu. Po ráno je to dobrý, ale není to zatím na vystoupení, kdy bych nemusela nic hlídat a řešit. Teď to sebevědomí není na jedničku,“ řekla nám Dara.

Z fotek v plavkách, kterými se na internetu pochlubila, se zdá, že je už ale zcela ve formě. ■