Madonna způsobila poprask v televizi. Tímhle gestem totálně vykolejila moderátora pořadu a pobouřila diváky

Madonna v show Jimmyho Fallona Profimedia.cz

Zpěvačka v interview mluvila hlavně o svém novém dokumentu s názvem Madame X a prozradila, kdo byl její hlavní inspirací. „Umění je v našem životě důležité a lidé to nedostatečně zdůrazňují. Mou inspirací je spisovatel James Baldwin. Byl velkou inspirací pro celou show a jednu věc, kterou opakuji znovu a znovu, je to, že umělci jsou tu proto, aby narušili váš klid. A doufám, že jsem narušila nejen tvůj klid toto odpoledne, ale stane se tak i u lidí, kteří na to budou koukat v televizi. Ale myslím to samozřejmě v tom nejlepším slova smyslu.“

K tomu se ihned vyjádřil moderátor slovy: „Ano, ty se dostáváš je do dobrých problémů,“ na což se Madonna zvedla z křesla a moderátorovi se rozvalila na stůl. Ten byl ze situace tak nesvůj, že začal říkat, aby toho nechala a sundal si dokonce sako, jímž chtěl překrýt zpěvaččino odhalující se pozadí.

To ovšem Madonna stejně ukázala, když slezla ze stolu, otočila se zády ke kamerám a nadzvedla svou minisukýnku. Podívejte se sami, její divoké chování začíná v půlce druhé minuty videa.

Její vystoupení, které bylo velice nekonvenční, se dočkalo silných reakcí fanoušků na Twitteru. „Madonna vypadala u Jimmyho směšně, a ještě divnější bylo její chování,“ napsal jeden a další dodal: „Tak takhle jsem se snad za nikoho nestyděl. Seděla si tam v osmdesátkovém outfitu, na zubech grillz a mluvila o tom, jak ji inspiruje James Baldwin? A to pak ještě znásilnila stůl Fallona.“

Stále je ale hodně takových, které její vystupování baví, jak napsal přímo účastník natáčení: „Byl jsem dnes v publiku u Fallona a dorazila Madonna. Jednoduše řečeno, takhle žena je definicí zábavy.“ ■