Akční hrdina (63) popsal vztah se sexy snoubenkou (24): Blondýnka je mladší než jeho dcera

Dolph Lundgren se snoubenkou Emmou Profimedia.cz

Potkali se v posilovně, kde herec mladou blondýnku oslovil s otázkou, jestli neví o místě, kde by si mohl zaboxovat. Prý netušila, kdo na ni mluví. Až kolegové v práci Emmě Krokdal (24) řekli, že výrazně starší svalovec je herec Dolph Lundgren (63).

„Na box ani na akční filmy se moc nedívám, takže jsem netušila, o koho jde,“ tvrdí Emma. To Dolphovi imponovalo.

Vztah jim navzdory výraznému věkovému rozdílu klape, herec jej označil za „nejpřirozenější“, jaký kdy měl. „A to jsem byl 18 let ženatý, a další můj vztah trval devět let. Ale v tomto případě se vše děje velmi přirozeně a postupně,“ popsal ve švédské televizi.

Divně se prý cítil jen ve chvíli, když chtěl o partnerce říct svým dcerám, pětadvacetileté Idě a devatenáctileté Gretě. Emma je jejich vrstevnicí. „Obě jsou však velmi liberální a emociálně vyspělé. A jsou šťastné, když jsem šťastný já. To je to jediné, na čem jim záleží,“ uvedl. ■