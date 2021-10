Shannen Doherty sdílela snímky z průběhu léčby rakoviny: Není to hezké, ale pravdivé, píše

Shannen Doherty s fanoušky sdílí svůj boj s rakovinou. Profimedia.cz

„Je to všechno hezké? NE. Ale je to pravdivé a já věřím, že sdílení pro nás všechny bude poučné, a ukáže nám, jak rakovina vypadá. Doufám, že povzbudím lidi (herečka mluví obecně - pozn.) k tomu, aby šli na mamograf, chodili na pravidelné kontroly, aby čelili strachu a všemu, co je může potkat,“ uvedla seriálová Brenda k fotkám z období, kdy jí bylo velmi špatně.

Diagnózu rakovina prsu si poprvé vyslechla v roce 2015, podstoupila mastektomii, chemoterapii i radiační léčbu. „Po chemoterapii mi často tekla krev z nosu, nevím, zda má někdo stejnou zkušenost. Také jsem byla velmi unavená,“ popisovala.

A fanouškům prozradila i to, jak se v tomto náročném období rozveselovala - oblékala si vtipná pyžama od kamarádky Kristy. „Jestli mě opravdu rozveselila? Ano! Vypadala jsem směšně a díky tomu jsem byla schopná se sama sobě zasmát. Humor mi pomohl překonat i to, co se zdálo nemožné. Doufám, že všichni najdeme humor v nemožném,“ vzkázala Doherty.

Začátkem loňského roku herečka oznámila, že se jí nemoc vrátila. Čelí rakovině ve čtvrtém stadiu. ■