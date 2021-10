Těší se na botox a spravování těla! Veronika Arichteva se rok po porodu nebála ukázat špíčky a osm kilo nahoře

Veronika Arichteva Super.cz

Před rokem se Veronika Arichteva (35) stala maminkou syna Luky. A k narozeninám mu připravila oslavu ve velkém stylu. "Oslava byla krásná. Původně jsem ji chtěla dělat jen doma, nic velkého. Ale jsme početná rodina, udělali jsme to v restauraci, přišla rodina, kamarádi, bylo to fajn," řekla Super.cz Veronika.

Jako jedna z prvních ukázala před časem špíčky na břiše, chtěla ukázat, že je normální rok po porodu nebýt na své váze a není se za co stydět. A také to, že se na Instagramu málo ukazuje realita.

Veronika má stále o osm kilo více než před otěhotněním. "Maskuju to mikinou. Poporodní kila stále mám. Myslela jsem, že budu už rok po porodu v lesku, není to tak. Přisuzuju to lenosti a věku," prozrazuje.

"Neměla jsem štěstí, že jsem vyprdla dítě a hned měla o tři kila méně než před otěhotněním. Přišlo mi normální, že mám zadek, ruce. A snad jsem potěšila i jiný maminky, který to mají stejně. Ráda ukazuju realitu a ta je teď taková," vysvětlila Veronika na charitativním bizárku 3v1.

Nyní se těší, že si konečně dojde na botox a začne na sobě pracovat. "Už jsem dokojila, snažím se na sobě začít něco spravovat. Těším se na botox. Těším se, až se půjdu nechat napíchat. Ženská se má cítit dobře a ke své spokojenosti bych potřebovala zhubnout ještě těch osm kilo a zlepšit se," dodala.

Druhé dítě chceme, ale ještě ne teď hned. Nějaký čas tomu ještě dáme. Sourozenec někdy přibude. ■