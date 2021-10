Takhle teď vypadá hvězda druhé řady VyVolených. Po šestnácti letech je Maruška k nepoznání. Přiznala plastiky

Marie Kovácsová Super.cz

"Mám za sebou plastiku nosu a prsou. Co se týče postavy, tu mám svojí. Snažím se jíst zdravě. Ale nesportuji. Občas chodím na maderoterapii, která je skvělá na celulitidu, do salónu přítele," řekla Super.cz Marie.

S Filipem Drnkem vychovávají tři děti. Maruška má z předchozího vztahu syna Tobiáše, Filip má dvě dcery z předchozího manželství. Jeho bývalá žena, se kterou byli ale v rozvodovém řízení, loni spáchala sebevraždu.

"Bylo to náročné, ale už jsme se sžili. Když musíš takhle fungovat, není jiná možnost než se k tomu postavit čelem. Chtěla jsem Filipovi pomoci a být mu oporou," vysvětluje.

Sama by si ještě přála společného potomka. "Já bych se na to cítila, Filip už trošku méně. Malinké jsou dva roky, nespí v noci, až bude v tomhle lepší a Filip zapomene na to noční vstávání, tak s tím možná zase přijdu," dodala. ■