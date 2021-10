Četařka Babinčáková po letech v Praze: Martina Adamcová ukázala dospělého syna, který je filmovou hvězdou v Koreji

Martina Adamcová Super.cz

"Je to taková zvláštní věc, protože já dorazila do Prahy a on žije už několik let v Koreji. A zavolal mi, že za mnou přiletí," svěřila. Do Koreje se Frederic Gariepy odstěhoval, protože se věnoval studiu východních jazyků. Překvapivě ale prorazil v úplně jiném oboru.

"Odjel s úplně jinými plány, protože studoval i filozofii, ale nakonec jde v mých šlépějích. Obsadili ho do seriálu a do reklam jako herce. Úspěšně tam začal filmovou kariéru a hraje většinou Američany, protože umí perfektně anglicky a zároveň i korejsky. A já ho sleduji na Netflixu," prozradila mj. v našem rozhovoru. ■