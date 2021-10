První rozhovor s Bárou Nesvadbovou po provalení nového vztahu. Symbol srdce a přiznání zamilovanosti

Spisovatelka opět v roli designérky Super.cz

Po několikáté si spisovatelka Barbara Nesvadbová (46) vyzkoušela profesi designérky. Navrhla například boty, kloboučky, župany, ponožky, tašku a naposledy se vrhla do navrhování šperků. Výtěžky z prodeje jejích výtvorů jsou vždy určené na pomoc potřebným.

Bára naposledy navrhla multifunkční šperk s názvem Naděje by Bára Nesvadbová. Ten má pomoci Tereze Vargové, která se potýká s pohybovým hendikepem. Jedná se o srdce z bílého, žlutého nebo růžového zlata navlečené na syntetický kožený řemínek. „Každá žena si může vybrat, jak ho bude chtít nosit. Kdo touží vypadat jako šarmantní Francouzka, uváže si jej na krk jako choker. Dívky a ženy, které milují náramky, si jím mohou omotat zápěstí nebo paži a rebelky si jím ovážou kotník,“ popisuje Bára.

Tereza byla před pár měsíci upoutaná na vozík a díky silné vůli a rehabilitacím se může pohybovat o berlích. „Terezka je pro mě důkazem, že naděje opravdu nikdy neumírá a že láska je silnější než jakýkoli ošklivý ortel. Ať už je to láska maminky, nebo láska Terky k životu,“ říká Nesvadbová, která je šťastná, že Tereza letos dojde po svých k oltáři. „Z dívky, která seděla beze slova na vozíčku, je dívka, která chodí do školy, o holi za námi přijde a v létě se bude vdávat,“ uvedla s nadšením Nesvadbová, která dělá vše pro to, aby se Terezin zdravotní stav díky rehabilitacím ještě zlepšil.

Před měsícem známá spisovatelka poprvé vyrazila do společnosti se svým partnerem, profesorem Andrejem Sukopem. Ptali jsme se jí, jestli snad symbol srdce na šperku nekopíruje její aktuální nastavení. „Jsem šťastná, zamilovaná a spokojená,“ diplomaticky odpověděla Bára, která ze zásady nikdy o svých vztazích veřejně nemluví. Snažili jsme se z ní dostat, jestli trávila letní měsíce se svou novou láskou, ale opět jsme se od mistryně slova dočkali jen poetické nekonkrétní odpovědi: „Léto bylo krásné a intenzivní.“ ■