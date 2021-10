Vnady zůstaly, paže a pas se ale vyrýsovaly. Stojí za proměnou spisovatelky nová láska, nebo cvičení?

Barbora Nesvadbová podlehla cvičení. Super.cz

„Odjíždím s fotografkou Annou Mrázek Kovačič do Toskánska. Budeme fotit kalendář pro nadační fond Be Charity. Týden už nejím, ale moc to nefunguje,“ uvedla s humorem a zbytečnou sebekritikou spisovatelka. „Říkala jsem fotografce Anče, že už se mi nechce fotit. Že se cítím dospělá. Ona na to reagovala: ’Myslím, že máš před sebou poslední rok, kdy ještě můžeš.’,“ smála se Bára Nesvadbová.

Stravovací návyky Bára příliš nemění. Do svého života zařadila pohyb. „Už dlouhou dobu intenzivně cvičím. Mě to baví. Jinak ale nejsem člověk, který by něco extrémně dodržoval. Ráda si dělám svá vlastní pravidla,“ uvedla Bára Nesvadbová, která tím dokazuje, že v životě je nejdůležitější najít harmonii. ■