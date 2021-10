Z Love Islandu se vrátil zklamaný: Fotograf Petr vystřídal tři partnerky, doma na něj ale čekala nová láska

Petr Gebauer Super.cz

Před nástupem do vily reality show Love Island jsme s ním mluvili jako s posledním. A jako prvního jsme ho potkali poté, co vypadl. Fotograf Petr Gebauer vystřídal tři partnerky, ani s jednou se mu nepodařilo vytvořit vztah. "Asi jsem divnej člověk," řekl Super.cz.

"Nebyla to pro mě úplně příjemná zkušenost. Nenašel jsem žádnou spřízněnou duši. Zkoušel jsem to s Aischou, s Mishalou i Simčou, a ani s jednou to nevyšlo. Chyba musela být i ve mně," připustil s tím, že se velmi rád vrátil ke svému předchozímu životu, který ho předtím štval.

Navíc na něj čekala žena, s níž vytvořil pár ne pro televizní obrazovky, ale pro reálný život. "Týden před odletem jsem měl stylistku, která mi pomáhala balit do vily. A občas jsem od ní našel psaníčka třeba v nějakých kalhotách, což bylo příjemné. Když jsem se vrátil, tak na mě čekala, a teď jsem ten nejšťastnější muž na světě," svěřil nám na párty v kasinu na Chodově, kde byl ovšem v doprovodu jiné ženy, účastnice reality show VyVolení Evy Feureislové.

"Mám to štěstí, že mě Evča vytáhla a nějakým způsobem mě provází tady tím životem. Jsem zvídavý člověk a užívám si těch pět minut slávy. Myslím si, že se na mě zapomene, ale momentálně je to příjemné," uzavřel. ■