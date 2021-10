Ze striptérky Ály bude brzy babička: Podívejte se, jak je hvězda Discopříběhu v 56 letech sexy

Eva Čížkovská Foto: Super.cz/Profimedia.cz, Michaela Feuereislová a archiv E. Čížkovské

Na divadelní prkna stanula Eva Čížkovská (56) už během dospívání, ale před kameru se poprvé postavila až na DAMU. Bylo to v televizní inscenaci Odpouštím ti, tatínku, kde hrála po boku legendárního Radka Brzobohatého.

Od té doby následovaly větší i menší role a zlomovým se stal rok 1991, kdy si zahrála striptérku Álu v pokračování úspěšného Discopříběhu. Role atraktivní černovlásky, která svede Ladislava Potměšila, ji sice zapsala do povědomí diváků, současně ale dostala nálepku „té striptérky z Discopříběhu“, která jí zůstala jako poznávací znamení dodnes.

Přestože od natáčení kultovní komedie uplynulo více než 30 let, sympatická Čížkovská jako by zastavila čas. Svou vizáž ani účes nikdy razantně nezměnila, udržuje si černou hřívu a pečuje o svou postavu pravidelným sportem. Možná i proto je stále tak atraktivní.

Dnes je manželkou a maminkou dvou dospělých dětí, syna Davida a dcery Adély, která z ní zanedlouho udělá poprvé babičku. „Těším se, jak budu mrňouska rozmazlovat a hlídat. Chtěla bych být tou správnou babičkou," svěřila Super.cz v nedávném rozhovoru.

Kromě hraní se věnuje charitě, moderování, produkční práci a výuce malých dětí. „Pracuji s dětmi 8 let, mám s nimi kroužky. V tuhle chvíli je to pro mě záchytný bod, ne finanční, ale psychický, že mám kam jít a co dělat,“ svěřila nám v období pandemie.

V galerii se můžete podívat, jak šel čas s herečkou, která dnes slaví narozeniny. ■