To zpívá ten pán? Padesátník v Talentu spustil zpěv a šokoval svým ženským hláskem

Ján Drzewiecki zpíval v Talentu ženským hláskem. FTV Prima

A navíc velmi krásně. On sám prý nemůže zpívat hlasem, kterým mluví, protože mu nestačí dech.

„Přihlásil jsem se sám, chtěl bych poznat ještě ten pocit, že chci v životě něco dokázat, něco, o čem jste kdysi snili, a chcete si to teď splnit. Je to poslední možnost, jak nastoupit na vlak, nechci, aby to, na co mám nějaké předpoklady, jen tak zhaslo,“ řekl ještě před svým vstoupením Ján.

„Počkej, neříkej mi, že to zpívá ten pán,“ divil se v pátečním Talentu David Gránský (29). A také porota jen zírala.

Jakub Prachař (38) jeho zpěv pocitově přirovnal k tomu, když poprvé slyšel kapelu Queen. Tehdy prý měl také pocit, že Freddie zpívá jako žena. Ján Drzewiecki mu prý připomínal Věru Martinovou v jejích začátcích. Na ženský zpěv fyzioterapeuta Jána se podívejte ve videu. ■