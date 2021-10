Má doma čtyři děti. Jak může herečka známá z Rodinných pout zvládat ještě několik pracovních projektů?

Děti už jsou větší, a tak se může více věnovat práci. Super.cz

„Dřív to nebylo možné. Mám ale větší děti, nejstarší dceři je devatenáct let a je velký parťák a pomocník. To znamená, že penzum svých povinností přenáším na své děti,“ říká herečka, která mohla během letních prázdnin hrát na letech scénách Dejvického divadla a nyní může naplno zkoušet novou hru. „Každopádně děti na mě přenášejí různé virózy,“ upozornila Zdeňka na svůj zastřený hlas. „To je asi jediná špatná věc, kterou mi ze školy přinesly,“ dodává představitelka Ivanky Rubešové z legendárního seriálu Rodinná pouta.

Herečku baví poloha maminky i herečky. „K životu patří uklízení, praní, ale i tvorba,“ usmívá se Zdeňka Žádníková Volencová a s úsměvem dále uvedla: „Když je doma hodně chaosu, tak to podporuje kreativního ducha.“ ■