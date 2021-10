Volna se dočkala představitelka drbny Řehákové ze Slunečné až po prázdninách. Stejně se ale vrací do práce

Martina Preissová má pohov od natáčení Slunečné. Super.cz

Patřila do skupiny umělců, kteří měli to štěstí a v době koronavirové pandemie netrpěli nedostatkem práce. Martina Preissová (46) točila dva seriály Anatomie života a Slunečnou. Až po konci letních prázdnin si konečně užívá zasloužený odpočinek.

„Je dobře, že všechno skončilo. Mám období, kdy vydechuji, a tím pádem se můžu věnovat sama sobě,“ uvedla s potěšením sympatická herečka, která nám vyjmenovala aktivity, na které se těší. „Teď můžu chodit učit, chodit do divadla a sama hrát v divadle, protože to je naštěstí dovoleno.“

Divadelní prostředí herečku jen tak neomrzí a ráda chodí do divadla i ve svém volnu. „Jsem šťastná, když se můžu stát divákem. Hlavně mohu doporučit svým studentům, na co jít, a na co ne. Sledování živé kultury je nezbytnost pro lidi, kteří se živí kulturou,“ říká představitelka drbny Marie Řehákové ze seriálu Slunečná.

Ve svém volnu Martina Preissová nebude mít možnost vyrazit do přímořských destinací, kde je ještě teplo. Brání jí v tom povinnosti. „Stále jsem smlouvou řazena k Národnímu divadlu a tam jsou podmínky jasné. Musíme čekat, jestli nedojde ke změně v obsazení. Jelikož covid útočí ze všech stran, tak se to může klidně stát během jednoho dne. Dlouhodobější prázdniny v zimě nebudu chystat,“ říká Martina Preissová. ■