Božská, úžasná, jsi to ty? vzkazují fanoušci: O 40 kilo lehčí Adele šokovala svět. A tentokrát ne muzikou

Adele Profimedia.cz

O fyzické proměně Adele (33) se diskutuje už skoro dva roky. O 40 kilo lehčí zpěvačka ale mlčela jako hrob a médiím se vyhýbala. Až do teď. Místo nového alba, na které natěšení fanoušci netrpělivě čekají a měli by se ho dočkat co nevidět, jim vyrazila dech novým rozhovorem, a především fotografiemi na obálce listopadové Vogue. Interview dala poprvé po pěti letech.