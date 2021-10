Adéla Gondíková opět na přehlídkovém mole: Prozradila, čím si udržuje štíhlou figuru a míry modelky

Adéla Gondíková Super.cz

„Já chodím, tím se udržuji. Baví mě to. I když jsem hodně unavená, když přijdu z práce, tak vezmu psa ujdu s ním rychle 5 kilometrů,“ svěřila se Adéla na přehlídce módní návrhářky Martiny Pipkové Loudové. I když se mezi modelkami objevila už po několikáté, nad změnou profese neuvažuje.

„Jsem za to ráda a užívám si to, je to hrozně zábavné. Nechci modelkám ubírat jejich zaměstnání, ale pro nás herečky je to zábava. Chodíme si do hudby, a to nás baví,“ prozradila Super.cz Gondíková, která chůzi pro přehlídkovém mole příliš neřeší. „Já si z toho dělám trochu legraci a když to přeháním, tak je to pro diváky možná trochu atraktivnější,“ dodala herečka, která sice předváděla v obchodním centru v centru Prahy ryze ženskou módu, sama ale nosí ležérnější oblečení.

„Po koroně nosím už definitivně jen teplákovou módu a boty už jen placaté. V běžném životě, dokud není sníh, tak nosím jen kecky. Jsem ráda, že se mohu občas vyšňořit a takhle spolupracovat,“ dodala herečka. ■