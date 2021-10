Porod měsíc před termínem. Zpěvačka s italskými kořeny se stala poprvé maminkou

Genny Ciatti s partnerem Jakubem Salkinim a dcerou Foto: Archiv G. Ciatti

"Naštěstí se má krásně k světu. Má 2,89 kilo a 49 centimetrů," prozradila Super.cz Genny. Ona i holčička jsou v naprostém pořádku.

"Jen mě mrzí, že jsem nestihla dozkoušet Děti ráje až do premiéry. Budu fandit z domu i s mým dítkem ráje a hned jak to půjde, naskočím opět do své milované role Báry," dodala čerstvá maminka.

Premiéra muzikálu je naplánovanána na 14. říjen v Kongresovém centru v Praze. "Mám skvělou alternaci Natálku Grossovou, ta bude v roli Báry skvělá," uzavřela. ■