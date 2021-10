Dcera Plekance a Šafářové ještě neoslavila ani dva roky a už si hraje s tenisovou raketou

Lucie Plekanec Šafářová má doma svou nástupkyni. Super.cz

Poetiku ikonických loutkových postaviček hodlá představit i své dcerce Leontýnce. „Dozvěděla jsem se, že v divadle hrají představení pro děti od jednoho roku do tří let, takže se těším, že ho s Leontýnkou navštívíme,“ přislíbila Lucie.

Téměř dvouletá holčička zjevně zdědila pohybové nadání po rodičích. „Je velmi akční dítě. Baví ji běhat, šplhá na všechno, na co může. Občas do ruky vezme i raketu a hraje si s tenisákem,“ říká Lucie. „Sport je náš rodinný lifestyle. Divila bych se, kdyby ji to nebavilo, člověk se v životě přizpůsobí čemukoli, ale vypadá to, že ji to bude bavit,“ dodala Lucie Plekanec Šafářová. ■