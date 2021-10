A takhle vypadá můj upravený zadek, jako by říkala televizní hvězdička při odhrnování sukně na červeném koberci

Aisleyne Horgan-Wallace Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Modelka a účastnice britského Big Brothera dorazila v dlouhých černých šatech, které si na focení pořádně upravila. Vzhledem k tomu, že sukně u šatů měla dva vysoké rozparky, jeden z nich rozhalila natolik, že ukázala, jak se její zadeček operací změnil.

Aisleyne nejsou plastické operace nikterak cizí. V loňském roce podstoupila liposukci a nechala si zvětšit prsa. Sama se vyjádřila do médií, že jejím vzorem je Kim Kardashian a chtěla by být její britskou verzí. „Pamatuji si, jak jsem viděla fotku Kim se šampaňským položeným na jejím oblém zadečku a říkala jsem si, že to vypadá skvěle a že se musím hned zeptat svého doktora, jestli by mi mohl něco takového udělat,“ pronesla před časem Horgan-Wallace.

Svůj odhalený outfit poté ještě přidala na Instagram, kde k němu přidala vzpomínku na maminku, která jí zemřela v roce 2012 na rakovinu prsu. „Drahá maminko, jsem tu pro tebe,“ napsala a poděkovala charitativní společnosti, která pomáhá lidem s touto těžkou diagnózou. ■