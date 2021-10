Lucie Šafářová promluvila o tajné svatbě s Tomášem Plekancem. Jaké teď má příjmení a kdy pojedou na líbánky?

Lucie Šafářová se rozpovídala o svatbě. Super.cz

„Pomalu si zvykám na to, že jsem vdaná paní,“ řekla Super.cz tenistka po naší otázce, jestli si zvyká na svůj status a nové příjmení, které zvolila ve znění Plekanec Šafářová: „Zatím jsem to mnohokrát neslyšela. Budu si na to postupně muset zvyknout.“

Veselka se konala v luxusním hotelovém komplexu na Moravě na Horní Bečvě mimo pozornost médií. Šafářová ani nečekala, že se veselka podaří utajit. „Moc jsme s tím v dnešní době nepočítali, ale jsme rádi, že se to podařilo,“ prozradila Lucie a jedním dechem dodala: „Všem kamarádům jsme říkali, že bychom rádi, aby svatba proběhla v klidu. Jsem ráda, že máme takové přátele, kteří to dodrželi,“ dodala Šafářová, kterou jsme potkali v Divadlě Spejbla a Hurvínka.

Volba místa mimo Prahu prý nebyla ani tak proto, aby se vyhnuli zájmu novinářů. „Místo jsme volili podle toho, že je nám prostředí přírody a hor blízké bez ohledu na to, jestli tam budou lidi, či nikoli,“ říká Lucie, která uvedla, že termín akce musel být několikrát změněn. „Kvůli covidu se to několikrát přesouvalo.“

Lucie si prý celý svatební den moc užila: „Celý den byl úžasný a máme na to krásné vzpomínky.“

Líbánky prý neproběhnou bezprostředně po svatbě. „Nic zásadního se svatbou nemění. Tohle léto jsme hodně cestovali. Tomáš má teď sezónu, a tak až mu skončí, tak si to někde užijeme,“ uzavřela tenistka, která nevylučovala ani možnost, že líbánky proběhnou i za přítomnosti dcerky Leontýnky. ■