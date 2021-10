Kde na Rašínově nábřeží bydlel Václav Havel a kam rád chodil? Aplikace provede místy s ním spjatými

Do jaké kavárny chodil Václav Havel, jak vypadal jeho 17. listopad, co řekl na balkoně Melantrichu a jak to vlastně tenkrát všechno bylo? Nejen rodiny s dětmi se mohou vydat po stopách Václava Havla s geolokační hrou Skryté příběhy.

Z loňského průzkumu operátora O2, do kterého se zapojila více než tisícovka mladých lidí ve věku od 16 do 30 let, vyplynulo, že dotazovaným nejsou jasné základní informace o tom, proč a jak proběhla sametová revoluce nebo kdy a za jakých okolností se stal poprvé prezidentem Václav Havel. Právě o prvním porevolučním prezidentovi, který by letos oslavil 85. narozeniny a od jehož úmrtí uplyne v prosinci deset let, bude věnována většina podzimních aktivit projektu Svoboda není samozřejmost. Jejich cílem je učit moderní dějiny jinak, zábavně a aktivně. Jednou z těchto aktivit je propojení projektu Svoboda není samozřejmost s geolokační hrou Skryté příběhy. Speciální hra představuje zábavnou a interaktivní formou Václava Havla jako dramatika, státníka a člověka. Stačí mít chytrý telefon, chuť a čas udělat si výlet na zajímavá místa, která by mnohé ani nenapadla, že jsou s Václavem Havlem spjatá. Co psal Václav Havel v Brně a proč nerad vzpomíná na Plzeň? V mobilní aplikaci Skryté příběhy je nyní připraveno pět tras, z toho tři zcela nové, které mapují některé z životních událostí a míst, které provázely Václava Havla. Lidé se tak mohou vydat do Prahy, Brna, Plzně či Liberce, a zjistit, jak psal Václav Havel tajnou hru o vyhlášení Československé republiky, kde byl uvězněn nebo co říkal v jeho prvním revolučním projevu. „Díky Skrytým příběhům může každý poznat nejen nová zajímavá místa, ale navíc může každý výlet proměnit v dobrodružství. Hra je postavena na cestování v čase a na trase vás vezme do konkrétního momentu historie, kde se setkáte s historickou postavou, které je třeba pomoci,“ popisuje Dalibor Naar, jeden z tvůrců Skrytých příběhů. Na každé trase je několik zastavení, kde se plní drobné úkoly, jejichž vyřešením se posouvá hráč dál. Ti, co projdou alespoň jednu z tras o Václavu Havlovi navíc mohou získat hodnotné ceny. Celá spolupráce vznikla pod záštitou Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Jedním ze záchytných bodů pražské trasy bude od listopadu navíc Pražská křižovatka (kostel sv. Anny), kde 16. listopadu zahájí VIZE 97 výstavu mapující život Václava Havla. „Spolupráce všech zmíněných projektů představuje skvělý nástroj, jak komplexně poznat naši nedávnou historii a jednu z nejzásadnějších postav novodobé demokracie. Výstava v Pražské křižovatce hezky doplní poznatky o obrazový materiál pro ještě bližší představu o Václavu Havlovi,” říká Dagmar Havlová, předsedkyně správní rady Nadace VIZE 97. ■