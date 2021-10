Veronika Arichteva znovu spolupracuje s manželem Bisim. Natočili spot pro Amazing Places

Veronika Arichteva se znovu vrátila pod režisérskou taktovku svého manžela Bisiho. Spojila je práce na novém spotu pro cestovatelský projekt Amazing Places.

„Musím říct, že mě na první dobrou oslovil vtipný nápad. Má osobitý humor a nadsázku. Odvyprávět krátký příběh na ploše několika sekund je sice jiné než to, co obvykle dělám ve svých seriálech, ale cíl je stejný. Chci, aby byl příběh srozumitelný, měl atmosféru a současně diváky udržel a bavil. Dost jsem si to užil. I to, že jsem po čase zase točil se svou ženou Veronikou,“ uvedl Biser.

Vedle Veroniky Arichtevy ve spotu vystupují Klára Oltová a Jakub Žáček, kterým sekundují v dětských rolích Anna Vítková a Oliver Olt. Natáčelo se v prostředí luxusního srubu Líny nedaleko Mladé Boleslavi. Autorem hudebního motivu není nikdo jiný, než Jiří Burian aka Kapitán Demo.

Amazing Places slaví 7. narozeniny

Amazing Places

Když je to Amazing, tak nechceš odjet

„V těchto dnech slavíme v Amazing Places sedmé narozeniny. Po celou dobu se snažíme bavit nejen sebe, ale i naše zákazníky, fanoušky a příznivce. Inspiraci na kouzelná místa nabízíme, formou, ve které se vtipu a humoru nebráníme. A právě to, že nic nebereme moc vážně a jde nám především o zábavu a pohodu, ukazuje i pojetí našeho prvního reklamního spotu. Všem chceme ukázat, že jsme tady,“ v jasné narážce na první slova video spotu vysvětluje Petr Kotík, zakladatel projektu Amazing Places.

Veronika Arichteva ve spotu pro Amazing Places

FOTO: Amazing Places

Spot dostal prostor i ve druhém čísle magazínu Amazing, vlastního časopisu projektu Amazing Places, které vyšlo 22. září. Nechybí v něm bohatá fotostory z natáčení.

O projektu Amazing Places

Cestovatelský lovebrand založil Petr Kotík v roce 2014. Na webu, sociálních sítích a v tištěném časopise Amazing Magazin nabízí projekt Amazing Places inspiraci na ubytování na desítkách kouzelných míst od romantických chalup, útulných roubenek, mlýnů a statků až po výjimečné apartmány a hotely. ■