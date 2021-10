I Jasmině Alagič chlapi posílají fotky svých penisů. Jak na ně manželka Rytmuse reaguje?

Mariana Prachařová kladla Alagič a Gránskému záludné dotazy. FTV Prima

Diváci se tak například dozvěděli, zda někdy přišli na natáčení s kocovinou či jestli chodili na seznamku. Řeč přišla i na posílání intimních zpráv. Alagič přiznala, že jí tak jako každé známé ženě chodí od mužských „fanoušků“ fotky choulostivých partií.

„Nemyslím si, že to byl fanoušek, ale regulérní psychoř,“ prozradila. „A co ti chlapi posílají?“ ptala se Prachařová. „Úd, penis, varlata,“ přiznala manželka rappera Rytmuse s tím, že s takovými obrázky u ní nemá nikdo šanci, protože jejich odesílatele okamžitě zablokuje.

„Nechápu, proč to chlapi dělají, protože to opravdu není nic hezkého, když ti to přijde do zprávy,“ kroutila hlavou Prachařová. A David Gránský hned oběma dámám dával za pravdu.

„To jsem třeba v životě neudělal, fakt,“ dušoval se a zároveň jim radil, ať si to nenechají líbit. „Když jim to ale holky neřeknete, že je to nechutný, tak to nepochopí a budou to posílat všem, začněte jim dávat najevo, že vám to vadí,“ radil jim.

Alagič se s nimi ale nepáře. „Nevím, jestli mám chuť úchyláka vychovávat,“ ukončila debatu s tím, že takové zprávy rovnou maže. A jak Alagič s Gránským odpověděli na další otázky? Líbali se například někdy s osobou stejného pohlaví? Podívejte se ve videu. ■