Bojovala s anorexií a vážila 35 kilo: Byl to strašný pohled, říká maminka úspěšné české zpěvačky

Martina Barta promluvila o době, kdy trpěla anorexií. Česká televize

Nemoc u ní propukla v dospívání a v době rodinné nepohody, jak svěřila ve 13. komnatě České televize. Do toho jako teenagerka začala řešit zdravou stravu, režim se ale mladé dívce vymkl z rukou.

„No a jak jsme se spolužačkami začaly blbnout, a ještě do toho doma problémy s rodinou, tak se to u mě zvrtlo do druhého extrému, kdy jsem rapidně zhubla,“ popsala, jak u ní nemoc propukla. Přestala jíst a během pouhého půl roku shodila víc než deset kilo.

S fyzickou stránkou se postupně měnila i Martinina psychika. „Uzavřela jsem se do sebe, přestala jsem se bavit se svými kamarády, byla jsem na ostatní nepříjemná,“ vyjmenovala. „Přestal mě těšit život.“

Když už si s ní maminka nevěděla rady, odvezla Martinu do psychiatrické nemocnice, kde ji dostali z nejhoršího. Hospitalizovaná nakonec byla vícekrát.

„Absolutně jsem ji nesměla vidět nahou, to je jasné. Ale nejhorší pohled byl, když náhodou zapomněla zavřít dveře, myslela jsem, že to nedám, že to neudýchám. To bylo strašné. 35 kilo na její výšku 170 centimetrů, říkala jsem si, jak může vůbec fungovat,“ svěřila maminka Martiny.

Překonat anorexii zpěvačce pomohl odchod do Berlína, kde začala studovat a stavět se na vlastní nohy. A i když začátky nebyly jednoduché, zvládla je. V Německu se z ní stala úspěšná zpěvačka, vystupující v jazzových klubech, na festivalech či s prestižní Berlínskou filharmonií.

Aktuálně je Martina v New Yorku, kde studuje na Manhattan School of Music, spokojená je i v osobním životě. „Teď můžu říct, že jsem fakt šťastná,“ uvedla.

Čeští diváci si Martinu Barta mohou pamatovat z reality show Robin Hood – cesta ke slávě, a následně z muzikálu Robin Hood, nebo z písňové soutěže Eurovize, na níž Česko v roce 2017 reprezentovala. ■