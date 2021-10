Rozvod ji těžce poznamenal: Tři roky jsem brala prášky na spaní a proti úzkosti, přiznala Gábina Partyšová

Gabriela Partyšová Super.cz

Gabriela Partyšová (43) přiznává, že má obrovskou radost z toho, že místo Snídaně s Novou moderuje pořad Život ve hvězdách. "Po sedmi letech konečně nevstávám ve tři čtvrtě na čtyři. Už jsem měla i pracovní krizi a poslední rok jsem se modlila, aby se mi v práci něco změnilo. Do toho přišel covid, tak jsme byli na druhou stranu rádi, že alespoň nějakou práci máme," svěřila Super.cz moderátorka.

Z nepravidelného životního rytmu a stravování už měla i zdravotní problémy. "Vždycky jsem měla velký problém se spánkovým režimem. V minulosti jsem po prvním rozvodu dokonce tři roky brala prášky na spaní a zklidňující proti úzkostem. Prolezla jsem si psychickým dnem. Ale co tě nezabije, to tě posílí," přiznala.

"A tohle období mi malinko připomnělo i to vstávání do Snídaně, protože člověk je totálně unavený, sice ráno funguje, ale skončí v devět a je úplně vyřízený. Takový jetlagový den. Jsem holka po čtyřicítce a všechno, co dělám proti spánkovému i dalšímu režimu, mě doběhne," pokračovala.

To už ale zkoušela prostředky na přírodnější a zdravější bázi. "Začala jsem s homeopatií, bylinami včetně léčivého konopí, které je variantou na zklidnění, udělala jsem si kurz jógy, abych se naučila pořádně dýchat. Dneska už jsem vyčištěný člověk," míní. ■