Osm měsíců po porodu je zpět na své váze: Moderátorka se může chlubit útlým pasem a výstavníma nohama

Veronika Farářová Super.cz

Jak sama přiznala, je ráda za svou maminku, která jí s hlídáním občas pomůže. „Práci a mateřství je těžké spojit. Díky bohu za babičku, bez ní by to asi nešlo. Maminka je u mě docela často na návštěvě, a když manžel nemá čas, tak maminka funguje naprosto výborně a mám v ni důvěru. Že bych dávala dceru chůvě, si nedokážu představit,“ svěřila se moderátorka, kterou jsme potkali na soustředění České Missis.

Veronika je po narození dcerky už opět ve formě, a jak sama přiznala, podařilo se jí shodit víc, než plánovala. „Jsem pod svojí váhou, ale mám takové výkyvy. Jsem člověk, co jde do extrémů, buď nejím vůbec, nebo se přejídám. Jsou dvě skupiny lidí, když jsou ve stresu, tak buď jedí, nebo jíst nemohou. A já bohužel můžu, a to hodně. Teď toho bylo hodně i s přípravami na Českou Missis a já jsem to napálila a váha jde nahoru. Ta váha nelže a kalhoty taky ne,“ svěřila se Veronika, která je ředitelkou soutěže pro maminky a už 20. října plánuje velké finále. ■