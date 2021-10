Za 3 měsíce shodila 7 kilo: Alice Bendová je zase kočka!

Alice Bendová Super.cz

Když jsme se potkali naposledy, halila se do modelu, který schovával bujnější křivky, než by si přála mít. Herečka Alice Bendová (47) se pustila do hubnutí a je to zase kočka. "Za tři měsíce mám dole sedm kilo," prozradila Super.cz.