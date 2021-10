Zlata Adamovská se pochlubila synem, kterého má s Radkem Johnem: Je to fešák!

Zlata Adamovská Super.cz

S kolegyněmi ze Studia Dva Ilonou Svobodovou (61) a Anežkou Rusevovou přišla herečka Zlata Adamovská (62) pokřtít nová vína. "Když bych to shrnula, bílá vína mám ráda z Moravy, ostatní spíš francouzská," prozradila Zlata.

Za víny s manželem pravidelně také cestují. "Máme na Moravě hodně známých. Ve Valticích anebo v Mikulově. Dokonce jsme si pořídili i elektrokola, na kterých jezdíme mezi vinicemi. Nejsem veký sportovec, ale dvacet kilometrů ujedu," pochlubila se Super.cz mimo jiné v našem videu.

Popovídali jsme si i o práci. Právě se zmíněnými kolegyněmi hraje v představení Tři grácie v umakartu, na které všechny zve. "Premiéru jsme měli na letní scéně a je to skvělá komedie, kterou režíroval Ondřej Sokol a je o setkání dvou sester po třiceti letech," upřesnila.

Herečku do znovuotevřené vinárny doprovodil nejen manžel Petr Štěpánek, ale výjimečně také syn Petr John, který vystudoval divadelní produkci. Jak můžete vidět na snímcích v naší fotogalerii, je to fešák. Slečny ale mají smůlu, tu svoji už má, a vzhledem k tomu, že ji představil i rodině, bude to vážné. ■