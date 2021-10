Zpěvák s tumorem na mozku ve čtvrtém stadiu prozradil, jak na tom je: Tohle by rád zvládl v příštích měsících

Tom Parker Profimedia.cz

Tom Parker (32) už několik měsíců bojuje s agresivním tumorem na mozku. Člena kapely Wanted varovali, že mu možná zbývá jen 18 měsíců života, on se ale nevzdal a statečně se s nemocí pere.

Aktuálně podstupuje náročnou léčbu, která se skládá ze šesti kol chemoterapií a 30 ozařování. K Tomově radosti léčba zabírá, tumor se zmenšuje a zpěvák doufá, že by se do pěti měsíců mohl dostat do klidového stadia.

Zpěvák je dvojnásobným otcem, má dceru Aurelii (2) a syna Bodhiho (11 měsíců). Když mu nemoc diagnostikovali, připravovali Parkera na to, že syna možná ani nepozná.

„Dávali mi 12-18 měsíců života. Ale to jsou obecné statistiky. Každý, s kým jsme mluvili, se dostal mnohem dál,“ uvedl pro The Sun s tím, že nemoc nikdy nezmizí, ale může zůstat v klidovém stadiu, v což doufá.

Tom působí velmi optimisticky a odhodlaně, ale ne každý den je posvícení. Když cestoval denně po dobu šesti týdnů do nemocnice na ozařování a zhubnul o čtvrtinu své váhy, chtěl léčbu vzdát.

„To byly nejtemnější dny mého života. Ležet tam pod těmi mašinami bylo hrozné. Prostě hrozné. Přemýšlíte o tom, jestli to k něčemu je, jestli má cenu to podstupovat, když stejně zemřete.“

V srpnu však potěšil fanoušky zprávami, že se tumor zmenšil a výsledky testů vypadají nadějně. Největší motivací je Parkerovi samozřejmě rodina, kromě dětí také manželka Kelsey, která je prý jeho oporou a několikrát jí veřejně vzdal hold. ■