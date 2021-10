Pánové, máte už zřejmě smůlu: Sexy Bára Mottlová přiznala, že má ve svém životě muže

Barbora Mottlová Super.cz

„Chlap, který umí makat, tam je, ale bez stavební firmy se to neobejde. Je toho strašně moc. Termíny jsou šílené, ceny za materiály taky a je to jeden velký blázinec a myslím, že mě to bude stát ještě hodně nervů a energie,“ řekla nám Bára s úsměvem.

„Jak bych to řekla, že to velmi spřízněný člověk a u toho bych zůstala,“ svěřila se Bára, která na to, zda je nezadaná, či zadaná, nedokázala úplně odpovědět. „Uvidíme do budoucna, jak to bude,“ dodala herečka.

Potenciální nápadníci, kteří by jí chtěli pomáhat s přestavbou jejího nového domečku, už tak mají podle všeho smůlu. Za poslední rok se po boku Báry objevuje jen její čtyřnohý mazlíček Chico. I ona sama doufá, že se se to změní. „Doufám v to, v mém věku už by to chtělo,“ dodala Mottlová. ■