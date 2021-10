Bývalý idol dívčích srdcí po delší době ve společnosti: Takhle dnes vypadá zpěvák Láďa Křížek

Ladislav Křížek Super.cz

„Příští rok bych chtěl se skupinou Kreyson objet ty největší festivaly. Hlavně hraji pro fanoušky. Jezdím po svatbách a narozeninách, což je pro mě úžasný, když si nás někdo vezme domů a my mu zahrajeme akusticky,“ svěřil se nám zpěvák, který v době covidu vystupoval online.

„Je to trochu něco jiného zpívat do prázdného sálu, třeba na městských slavnostech, ale nic jiného v tu chvíli nebylo. Půl roku jsem to přivítal, začal jsem třeba víc číst, pak už to bylo ale těžší,“ svěřil se zpěvák, který neshodil jen svou dlouhou kštici, ale i pár kilo.

„Já jsem chodil, když můžu, jsem v lese, miluji psy a mám furt vedle sebe pejska a jsem stále v pohybu,“ řekl nám Láďa Křížek, kterého jsme potkali na charitativní akci Děti pomáhají dětem. ■