Dcera fotbalového divocha se po zmenšení ňader svlékla do sexy prádélka. A pořád je to kočka

Bianca Gascoigne Profimedia.cz

Bianca je dcerou fotbalové legendy Paula Gascoigna (54). Ten ji přijal za svou dceru poté, co se v roce 1996 oženil s její maminkou Sheryl. Bouřlivé manželství sice fotbalistovi nevydrželo, ale s Biancou má dodnes výborné vztahy.

Modelka momentálně trénuje na soutěž Dancing With The Stars, kde se kromě tanečních dovedností určitě bude snažit prodat své půvaby. Zkušenosti z modelingu jistě zúročí i na parketu, a diváci se tak mají na co těšit.

Bianca se na televizních obrazovkách rozhodně nestydí. Objevila se i v reality show Big Brother či X-Factor, a tak je ráda za každou pozornost. Do toho dostává nabídky na sexy focení, které patří k jejím největším doménám. V minulosti ostatně pózovala pro pánské magazíny. ■