Zuzana Bydžovská (60) září ve filmu i na jevišti. V osobním životě čelila velké bolesti a trvalo dlouho, než se s ní vyrovnala

Zuzana Bydžovská Herminapress

Proč se nebála doktorů

Držitelka tří Českých lvů má na svém kontě řadu výrazných rolí v celé řadě známých filmů. Za všechny jmenujme Konečně si rozumíme (1976), Helimadoe (1992), Knoflíkáři (1997), Kytice (2000), Gympl (2007), Venkovský učitel (2008), Perfect Days, Lidice (oba 2011), Revival (2013), Sedmero krkavců (2015) nebo Jan Palach (2018). Herečka si získala velkou popularitu i díky mnoha příležitostem, které jí nabídla televize.

Poprvé se ve filmu objevila už jako 11letá ve filmu Věry Plívové - Šimkové (87) Přijela k nám pouť (1973). Nebýt toho, možná by se později hlásila na medicínu, protože pochází z lékařské rodiny – oba jej rodiče byli zubaři. K filmu se dostala vlastně velkou náhodou: „Maminka odebírala časopis Kino, tam možná něco bylo, a potom mě vybrali do filmu a já do toho vplula,“ řekla v jednom rozhovoru s tím, že zubařkou by se stejně nikdy stát nemohla. Díky rodičům ale neměla nikdy strach z bílých plášťů a z nemocnic.

Prkna, která znamenají svět

A nakonec si šla za svým hereckým snem. Vystudovala Státní konzervatoř v Praze a poté se stala členkou hereckého souboru Divadla Na zábradlí. Deset let byla také v angažmá v Národním divadle, prošla i řadou dalších scén a nyní se se s ní můžeme setkávat například v Divadle Kalich. Diváci, kteří ji viděli naživo, se shodují, že na jevišti je naprosto nepřekonatelná a že je s divadelními prkny bytostně srostlá.

Prázdniny jí záviděli

Bydžovská vyrůstala v Mostě a ráda jezdila k babičce na venkov, kde byla obklopena přírodou a zvířaty. Po rozvodu rodičů se přestěhovala do Prahy a každé prázdniny jezdila za maminkou, která se vystěhovala do USA. Mnozí jí to záviděli, protože si odtamtud vozila věci, které u nás nebyly k dostání. Pamětníci, kteří vyrůstali za minulého režimu, moc dobře vědí, jak to vypadalo v našich obchodech s módou nebo s obuví… Každopádně o Americe dnes herečka mluví jako o svém druhém domově.

Kolega jí zlomil srdce

Své soukromí si Bydžovská střeží, takže je známo jen velmi málo. Ze vztahu s grafikem Jaroslavem Pružincem má dceru Doru, s kolegou Miroslavem Etzlerem (56) syna Kristiána. Rozpad vztahu s Etzlerem přetřásala jednu dobu všechna bulvární média. Herec jí totiž zlomil srdce, a to natolik, že ještě dlouho po jejich rozchodu chodila celá ztrápená.

Co jste o ní možná nevěděli

Z hereččiny bohaté kariéry můžeme připomenout několik zajímavých momentů. V komedii Ten svetr si nesvlíkej hrála Zuzaninu matku Iva Janžurová (80) a babičku Stella Zázvorková (✝83). Filmovou dceru a vnučku obou dam si Bydžovská zahrála i o pět let později v komedii Jestli jednou odejdu (1985).

A pokud jste viděli drama Venkovský učitel, jistě si vybavíte náročnou scénu porodu telete v závěru filmu. Ta byla natočena na jeden pokus, a i když probíhala za asistence chovatelů, hlavní zásluhu na porodu měla právě Bydžovská s kolegy Pavlem Liškou (49) a Ladislavem Šedivým (30). ■