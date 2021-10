Po devíti letech jede Tonya Graves překvapit své rodiče do Ameriky: Doufám, že to neskončí infarktem

Tonya Graves nemohla kvůli opatřením v pandemii za rodiči. Super.cz

V Česku žije dvacet šest let, ale v rodných Spojených státech má stále mnoho příbuzných. V období koronavirové pandemie se ale Tonya Graves (51) nemohla vydat za rodinou. Hodlá to ale brzy napravit. „Byl pro mě mnohem větší problém, že jsem nemohla pracovat, než že jsem nemohla cestovat. Nakonec jsem to ale přežila,“ říká Tonya.