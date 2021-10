Sedmnáctiletá brunetka je vycházející hvězdou světového modelingu. Poznáte ji podle nezvykle tvarovaného obočí

Eliška Havlíková

"Přirozeně jsem byla nervózní, byla to má první fashion show pro tak velkou značku. Byla jsem překvapená, kolik známých jmen jsem v zákulisí viděla – mezi nimi byly modelky, které každoročně chodí ty největší světové show, jako například nizozemská modelka Luna Bijl nebo jeden z andílků Victoria’s Secret Grace Elizabeth. Zážitky stále vstřebávám,“ řekla Super.cz Eliška, která je velkou modelingovou nadějí. Předvádět pro takovou značku zpravidla znamená vstup mezi světovou modelingovou špičku.

"Eliška je opravdu velký talent a z jejího úspěchu máme u nás v agentuře ohromnou radost. Má všechno, co by měla modelka v dnešní době mít, včetně skvělé povahy. Dnešní modeling není jen o dokonalém obličeji, ale i o něčem výjimečném či jedinečném, co ostatní nemají. V Eliščině případě to je netypický tvar obočí. Jak zahraniční agentury, tak klienti jsou z ní unešení a my s ní máme do budoucna velké plány,“ dodal Roman Holárek, majitel modelingové agentury PURE MODEL Management, která Elišku zastupuje. ■