Oscarový Rami Malek vzal vévodkyni Kate vítr z plachet: Tímhle dotazem ji pořádně zaskočil

Rami Malek a vévodkyně Kate Profimedia.cz

Rami Malek (40) má za sebou další trhák. V bondovce Není čas zemřít ztvárnil bídáka Safina a za herecký výkon mu vzdala hold i britská královská rodina. S tou se v londýnské Royal Albert Hall u příležitosti světové premiéry setkal už podruhé. Prvně to bylo v únoru 2019 na udílení cen BAFTA.

S princem Williamem (39) a vévodkyní Kate (39) jsou tak už staří známí, dalo by se říct. V pořadu Jimmyho Kimmela Malek prásknul, že se mu Kate podařilo pěkně vykolejit.

„Je fascinující, že si o každém zjišťují vše potřebné. Kdo natočil jaký film a podobně. Dávají si opravdu záležet. V jednu chvíli jsem se podíval na Kate a vyhrkl, že to musí být vyčerpávající,“ popsal jejich konverzaci na BAFTA.

Jejich nejmladšímu, dnes už tříletému Louisovi, totiž nebyl v té době ani rok. „Ptala se mě, jak se mám, a já na to: 'Ne, jak se máte vy, právě jste porodila dítě'. Podívala se na mě velmi majestátně a elegantně.“

S moderátorem se pak shodli, že královští musí být velmi opatrní na to, co kde říkají. „Jsou velmi obezřetní, ale bylo to cool. Myslím, že jsem ji trochu zaskočil. Podívala se na mě a velmi profesionálně odpověděla: 'Ano, je toho hodně'.“

A protože je oscarový herec zjevně dobrák od kosti, nabídl Kate a Williamovi i vlastní služby. „Nabídl jsem jim, že kdyby si někdy chtěli dát oraz a někam si vyjít, můžu jim děti pohlídat,“ pobavil publikum, i když prý nepředpokládal, že by ho zrovna vévoda a vévodkyně z Cambridge vzali za slovo.

Při promítání Není čas zemřít navíc seděl Malek přímo za Kate s Williamem a dle jejich reakcí usoudil, že se jim film líbil. Královští pak účinkujícím i tvůrcům vzdali hold prostřednictvím sociálních sítí, takže se nejspíš nemýlil. ■