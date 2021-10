Přítel Bagárové odešel podnikat zpátky do rodné země. Jak zvládá porotkyně SuperStar péči o dítě a pracovní zápřah?

Monika Bagárová je na dcerku většinu času sama Foto: archiv M. Bagárové

S přítelem Makhmudem Muradovem je v kontaktu aspoň prostřednictvím telefonu. „Voláme si každý den hned několikrát, takže jsme stále v kontaktu. Samozřejmě odloučení není nikdy jednoduchý. Je to náročný a je nám samozřejmě smutno, to určitě,“ prozradila Super.cz Monika, se kterou jsem se setkali na online koncertu Lady Gaga na pražském Chodově.

V Uzbekistánu má zápasník MMA pracovní povinnosti. „Tatínek teď řeší velké pracovní věci – založil svou vlastní zápasovou organizaci, a navíc podniká ve své zemi. Tohle vše dělá pro nás, pro rodinu, pro dceru Ruminku a já ho podporuji ve všem, co dělá, v jeho snech. Vždy když se vrátí, tak nám to maximálně vynahradí a je to hrozně krásný. Samozřejmě když odlítá, tak brečíme, ale těšíme se zase na sebe.“

Vrabci na střeše si poslední dobou cvrlikají o tom, že vztah Bagárové a Muradova prochází trvalou krizí. Jak to komentuje zpěvačka? „Já jsem se k této záležitosti vlastně vyjádřila už jednou na svém Instagramu a myslím, že se k tomu už více nechci vracet. Myslím, že jsem už dospělá žena a že se nemusím médiím ani nikomu jinému zpovídat, ani kohokoliv přesvědčovat. Možná to tak mohlo působit právě kvůli tomu, že byl můj partner dlouho pryč, ale jsme rodina a držíme při sobě, jsme spolu a upřímně ani nevím, kde se vzaly tyto spekulace o tom, že by to tak nemělo být,“ vysvětlovala nezvyklou situaci Monika Bagárová. ■