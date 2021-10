Stihl to do roka a do dne: Písničkář Pokáč se oženil. Takhle to slušelo krásné nevěstě

Písničkář Pokáč se oženil. Foto: Pokáčovo instáč

Jediné, o co mu šlo, bylo, aby mu svatbu nekazily pandemické restrikce. "Až budeme moct udělat hezkou svatbu, a nejen někde něco podepsat na radnici v rouškách," odpovídal na otázky ohledně termínu sňatku ještě na jaře.

"Všichni se teď ptají, kdy bude svatba. Někdy ji dáme. Pomalu začínáme rozmýšlet, jestli to stihneme ještě letos, nebo až příští rok. Nijak na to netlačíme, ale zase to nechceme zbytečně odkládat," řekl Super.cz naposled tajnůstkářsky.

Nyní už je celá rodina, jak sám říká, Pokáčovic. Tedy Pokorní, jak zní písničkářovo občanské jméno. Muzikant se na sociálních sítích pochlubil svatební fotografií, kde to krásné nevěstě sluší v krajkou zdobených svatebních šatech, s věnečkem ve vlasech a dlouhým závojem. "Vzali jsme se včera ve středních Čechách," upřesnil pro Super.cz Pokáč. ■