Blackout sociálních sítí ji nepoloží: Nejsem pitomá, mám našetřeno a nečekám na 100 tisíc za stories, říká Simona Krainová

Simona Krainová Super.cz

Skrze sociální sítě v podstatě v posledním roce a půl komunikuje se světem. Krátkodobý výpadek si prý užila. "Mám docela našetřeno, na nějakou dobu, než by to zase zapnuli, by mi to vydrželo. Navždycky by to asi nebylo, nebo by se našly jiné platformy komunikace. My lidi už spolu neumíme vůbec mluvit. Podívejte se tu novou generaci dětí, které pořád koukají do mobilu. Kam ten svět spěje? Myslím, že ten delší výpadek by všem pomohl," řekla Super.cz Krainová.

"Já si třeba sociální sítě na deset dní vypnula, když jsem byla v Karibiku. Říkala jsem si, že to nevydržím ani dvě hodiny, a pak se mi to nechtělo ani zapínat. Na sociálních sítích jsem hlavně z pracovních důvodů, živí mě to a asi by mi scházely i super ženské, které tam mám. Určitě by mi chyběl i ten dril, že člověk něco dělá, někoho motivuje. Jo, baví mě to, je to součást rytmu, který mám, ale vůbec by mi nevadilo, kdyby to na nějakou dobu nebylo," pokračovala.

To, že by ji blackout finančně zasáhl, ovšem nepopírá. "O kolik bych přišla, kdyby to byl třeba měsíc, se vyčíslit nedá. Pokaždé přijde jiný klient s jinou zakázkou. Jsou dlouhodobé smlouvy, kdy musím plnit nějaký obsah, ale k takovým spolupracím se hystericky nezavazuju. Už jenom tím covidem jsme všichni o prachy přišli a nezbláznilo se to. Jsou lidi, kteří na tom byli podstatně hůř, přišli o rodiny, své příbuzné. Furt to jsou jenom peníze," domnívá se.

"Nemám tendenci řešit, jestli mi příští měsíc klient zaplatí. V šoubyznysu jsem od svých šestnácti a je mi osmačtyřicet. Mám sakra našetřeno. Nejsem tak pitomá, že bych čekala na to, jestli někdo zítra přijde a dá mi za pět stories sto tisíc korun. Dá. A rád. Ale já to nepotřebuju zase tolik, abych čekala, jestli někdo vypne nebo nevypne Instagram. V životě jsem docela hodně makala, a tak si teď užívám. Mám skoro první padesátku za sebou, tak si to můžu dovolit," uzavřela. ■