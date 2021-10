O přirození tohoto krasavce se hojně spekuluje: Po žhavých postelových scénách to dal dohromady se seriálovou kolegyní

Adam Demos a Sarah Shahi v seriálu Sex/Život Foto: Netflix/Courtesy Everett Collection

V netflixovém seriálu Sex/Život předváděli tak žhavé postelové scény, že není divu, že to Adam Demos (36) a Sarah Shahi (41) dali dohromady i v reálném životě. Hvězdnou dvojici je často vidět, jak jdou například z fitka, kde trápí svá těla. Ta bez pochyby předvedou i v připravované druhé řadě trháku, který pobláznil diváky.

Ze seriálu se stal hit a z Demose přes noc hvězda, a to nejen díky jeho svalům a explicitním postelovým scénám, ale především díky scéně ve sprše, kde předvedl svou chloubu. A nutno podotknout, že taková velikost se jen tak nevidí.

Fanoušci dodnes spekulují, jestli mu tvůrci dopomohli digitálně, nebo je 185 cm vysoký herec skutečně tak obdařený. K věci se dokonce vyjádřila i scenáristka Stacy Rukeyse, a práskla, že dubléra rozhodně neměl.

„Mohu vám říct, co o tom říká Adam Demos, a sice, že to gentleman nikdy neřekne. Necháváme to tedy na fantazii diváka,“ nechala fanoušky dál tápat.

Australský krasavec se blýsknul také v romantické komedii Penzion osamělých srdcí, jeho kolegyně a partnerka je známá ze seriálů Lovci zločinců, Láska je láska nebo Kauzy podle Kate. A vztah s urostlým kolegou jim nejspíš klape.

„Mohu říct, že jsem pořád šťastný. Mám velké štěstí, je to dobré období,“ sdělil Demos Daily Telegraphu.

„Tenhle muž je moje duše,“ napsala o něm zase Shahi na sociální síti. A vzhledem k chemii, kterou předvedli na obrazovkách, je to dost pochopitelné. ■