Když řekne, že už je babičkou, lidé zůstanou v šoku: Podívejte se proč

Dceru Jenni porodila jako sedmnáctiletá, a jak svěřila, bylo to pro ni těžké období. S otcem dítěte se rozešla a cítila se velmi izolovaná, v péči o malou neměla podporu. Svého nynějšího muže potkala, když bylo Charmaine pět let. Vychovává ji jako vlastní.

I vzhledem k vlastním zkušenostem dceři s péčí o miminko pomáhají, jak můžou. „Když jsme s Islou venku, všichni předpokládají, že je to naše dítě. Když vysvětlíme, že jsme prarodiče, lidé zůstanou v absolutním šoku. Spousta z nich nám to ani nevěří,“ popisovala Jenni Daily Mailu. S tím, že je to vlastně pochopitelné.

Sami byli v šoku, když jim dcera těhotenství oznámila. „Byl to fičák, ale naše nové role milujeme. Já jsem babča a Richard je děda.“

Vedle Charmaine mají Jenni a Richard další dvě dcery, třináctiletou Chelsey a desetiletou Scarlett.