Oblíbený představitel gayů promluvil o rakovině jazyka: Půl roku se pořádně nenajedl a zhubnul 13 kilo

Stanley Tucci Profimedia.cz

Herec Stanley Tucci (60), známý z filmů Ďábel nosí Pradu, Varieté, Hunger Games a dalších, se rozpovídal o rakovině jazyka v pořadu Good Morning America, kde promoval svou biografii s názvem Taste: My Life Through Food.

Tucci uvedl, že byl nádor na jazyku příliš velký, aby se dal operovat, takže musel podstoupit agresivní ozařování a chemoterapie. U toho přišel o chuť a zhubnul 13 kilo.

„Bylo to zdrcující. Naštěstí je vysoká šance na uzdravení. Jsou to tři roky a všechno je v pohodě. Ale půl roku jsem nemohl jíst pevnou stravu,“ přiznal.

„Ale to je malá cena za to, že jsem naživu a mohu tu být se svou rodinou,“ dodal.

Bohužel to nebylo poprvé, co mu rakovina obrátila život vzhůru nohama. Jeho první žena Kathryn (✝47), s níž má tři dnes již dospělé děti, podlehla rakovině prsu. Se současnou manželkou Felicity Blunt, sestrou herečky Emily Blunt, má pak herec dvě ratolesti.

Po léčbě se Stanley vrhnul rovnýma nohama do práce. V příštím roce se objeví hned ve dvou seriálech. Prvním z nich je Inside Man, druhým špionážní Citadel s Priyankou Choprou a Richardem Maddenem. Kromě toho natáčí životopisný snímek o Whitney Houston I Wanna Dance with Somebody.

V českých kinech byl nyní uveden romantický snímek Supernova, kde si opět střihnul roli gaye, hraje po boku oscarového Colina Firtha. Kniha Taste: My Life Through Food vyšla 5. října. ■