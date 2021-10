Jeden z nejlépe sladěných párů na premiéře snímku Karel: Rodinné hádky herečku a režiséra inspirovaly k novému filmu

Sandra Nováková a Vojtěch Moravec Super.cz

"Do kina se často nedostaneme, s výjimkou dětských filmů, na které chodíme se synem Mikulášem. Takže jinak jsme letos byli na premiéře Prvoka a předtím na našich Matkách," vypočítala Sandra, která nechala outfit na stylistce stejně jako na další společenské události, počínaje Českým lvem. "My jsme vděční diváci, rádi se bavíme i dojímáme. Choďte do kina, je to boží," vyzývá diváky Vojta.

Sami po úspěšné prvotině pracují na dalším filmu. "Točíme film, ke kterému jsme napsali společně scénář a Sandra v něm hraje hlavní roli," svěřil Moravec. "Vojta to režíruje, a ještě jsme nově producenti," doplnila ho Nováková. Prozradili také, že film se bude jmenovat Hádkovi. "Je to o rodině, která se pořád hádá, takže trošku o nás," upřesnili. ■