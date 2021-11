Michaela Dolinová by si přála přírůstek do rodiny: Na roli babičky už je herečka připravená

Michaela Dolinová Super.cz

V létě provdala Michaela Dolinová (57) svou starší dceru Terezu. Přestože na to ještě rozhodně nevypadá, herečka a moderátorka už je připravená na roli babičky a čeká, kdy jedna z jejích dcer přijde domů s radostnou novinkou.

„Kdykoli za mnou přijde moje dcera Julie nebo ta provdaná Tereza a nasadí vážný tón, tak hned nadšeně říkám, jestli je těhotná. Já bych strašně ráda. Já bych s tím tak ráda pomáhala, malé děti mám ráda. Moc bych se těšila, je to boží zázrak a jenom víc a houšť,“ svěřila se Super.cz herečka, která je ráda, že se mohla opět vrhnout do práce a hraní.

„Už jsem začala zkoušet divadelní komedii Nejstarší řemeslo. Už hrajeme, jsou to překlopená představení, ale už máme i nějaké nové. Musím říct, že jsou diváci po covidu trochu zlenivělí,“ prozradila nám Dolinová, která stále chodí pomáhat i do covidového centra, kde lidi testuje.

„Chodím stále pomáhat, už moc často nechodím, protože mi to časově nevychází. Mám ráda spojení s něčím, co je mimo herectví, je to něco jiného. Pracují tam hodně lidi z gastronomie a z kultury,“ řekla nám Michaela, kterou jsme potkali na charitativní akci Děti pomáhají dětem. ■