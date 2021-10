Vzala si jenom kozačky a miniaturní kalhotky a šla: Takhle Britney Spears oslavila konec nuceného opatrovnictví

Britney Spears Profimedia.cz

„Psst, slyšeli jste mě. Polibte to,“ napsala do popisku fotografie a připojila smajlíky. Jen několik hodin před tím se na sociální síti rozepsala o ukončení nuceného opatrovnictví jejího otce Jamieho.

Britney poděkovala fanouškům za kampaň #freebritney, která ji prý nesmírně dojímá, a přiznala, že se rozplakala, když se doslechla, že Jamie už nebude jejím opatrovníkem. Opatrovnictví mu bylo odebráno minulý týden.

Jamie Spears měl správu nad majetkem Britney 13 let, a nejen to. Rozhodoval také o jejích lécích a umístění do psychiatrických zařízení, musel by jí udělit souhlas ke sňatku a vyjmutí nitroděložního tělíska, aby, jak si přála, mohla otěhotnět, což roky odmítal, a údajně zpěvačku nutil pracovat a psychicky ji terorizoval, jak uvedla ve výpovědích u soudu.

„Nemám slov. Lidi, jste s kampaní #freebritney tak vytrvalí. Můj život se teď ubírá dobrým směrem. Včera jsem plakala dvě hodiny, protože moji fanoušci jsou nejlepší na světě a já to dobře vím,“ vzkázala prostřednictvím Twitteru. ■