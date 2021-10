Co říká kráska z Ulice na focení aktů manžela Hynka Čermáka? Na modelky nežárlím, bylo by to legrační

Veronika Čermák Macková Michaela Feuereislová

„Stát před mým mužem jako modelka je pro mě přirozené. On si to tam cvaká a já si můžu dělat cokoliv, co se mi zlíbí, otevřu fantazii do všech směrů a on to jen zaznamenává,“ svěřila Super.cz hvězda seriálu Ulice, kterou můžeme pravidelně vídat v novém online pořadu Expedice Ulice. „Můj muž fotí skoro pořád, ať jsem oblečená, nebo neoblečená, takže jsem si na to zvykla,“ vysvětluje.

Na ženy, které její manžel fotí, nežárlí. „Je to tím, že jsme ze stejné branže. Některé limity jsou u herců víc překročené než u lidí, kteří tuhle profesi nedělají. Bylo by legrační, kdybych na tohle žárlila. Je to jeho koníček a něco, co ho naplňuje,“ usmívá se.

Ve focení aktů vidí mnohem hlubší smysl než lidé, kteří se v tomto oboru nepohybují a mají na takové focení skeptický pohled. „Dělá mi radost, když přijde žena, která se bojí, není si jistá tou ženou v sobě, není si jistá, jestli je krásná a potom, když ji vyfotíme, najednou rozkvete. Je to taková forma terapie. Ženy odchází šťastné a spokojené samy se sebou,“ vypráví nám Veronika.

A jak taková spolupráce s manželem probíhá? „Já modelky oslovuji, připravuji. Když si to přejí, nalíčím je nebo jim upravím vlasy. Během celého focení asistuji, zařizuji a ve volné chvíli i sama něco vyfotím."

Do manželova focení se někdy sama iniciativně zapojí. „Když vidím, že se ta žena stydí, bojí nedokáže se uvolnit, tak jí pomůžu tím, že jdu fotit s ní. Najednou zjistí, že je to absolutně přirozené a nádherné a že je to hrozně hezká a svým způsobem i legrační chvíle. V ten moment se otevře,“ dodává na závěr. ■